В Бурятии два лесных пожара потушили в первые часы

Огню не дали распространиться



За прошедшие сутки в Бурятии возникли два лесных пожара, они действовали в Бичурском и Кабанском районах. Пожары возникли по вине местных жителей.



- На тушении работали 13 человек из числа лесной охраны. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Благодаря оперативным принятым мерам специалисты ликвидировали очаги на малых площадях и не дали распространиться огню, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Пожары ликвидировали в первые часы на общей 0,12 га.



На утро 31 мая лесных пожаров в республике нет.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.





