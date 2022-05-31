Огню не дали распространиться
За прошедшие сутки в Бурятии возникли два лесных пожара, они действовали в Бичурском и Кабанском районах. Пожары возникли по вине местных жителей.
- На тушении работали 13 человек из числа лесной охраны. Задействовано три единицы лесопожарной техники. Благодаря оперативным принятым мерам специалисты ликвидировали очаги на малых площадях и не дали распространиться огню, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Пожары ликвидировали в первые часы на общей 0,12 га.
На утро 31 мая лесных пожаров в республике нет.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
В Бурятии два лесных пожара потушили в первые часы
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