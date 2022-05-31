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В Бурятии двое друзей украли ограждение памятника

В Бурятии двое друзей украли ограждение памятника
Происшествия, 
Украденное полицейские нашли в пункте приёма металла

В Кяхте двое местных жителей украли ограждение памятника. Сейчас расследуется уголовное дело, рассказали в МВД по Бурятии.

- Заявление о краже ограждения памятника в Кяхте поступило в полицию 24 апреля от сотрудников районной администрации. Ущерб составил около 12 тысяч рублей, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Полицейские опросили владельцев пунктов приёма металла. В одном из них и нашли металлические составляющие ограждения.

Выяснив у хозяина личность людей, сдавших металл, сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух местных жителей 34 и 28 лет.

Они признались, что занимаются поиском чёрного и цветного металла для последующего сбыта. Проходя мимо памятника, товарищи решили украсть ограждение. Разобрав конструкцию, они сдали металлические части в пункт приёма, однако деньги за них так и не успели получить – были задержаны сотрудниками полиции.

Отметим, один из задержанных официально трудоустроен, другой не имеет постоянного дохода.


кража

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