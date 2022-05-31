Наркомана поймали, когда он искал закладку
В Северобайкальске местному жителю вынесли обвинительный приговор за покушение на приобретение синтетического наркотика «соль» в крупном размере.
В апреле 2022 года мужчина пытался приобрести «соль» для личного употребления. Дилера он нашёл в мессенджере Telegram, перевёл ему около девяти тысяч рублей за 1,4 гр наркотиков. Кстати, наркосбытчика следствие так и не установило, поймали только покупателя.
- Получив на свой мобильный телефон сообщение с указанием географических координат местонахождения наркотика, находящегося в тайниках в лесу в Северобайкальске, подсудимый отправился на поиски товара. Однако найти его не успел, так как в 50 м от железнодорожных путей станции был задержан сотрудниками транспортной полиции, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Отметим, соль – один из самых страшных синтетических наркотиков. Он губит интеллектуальные способности человека, вплоть до того, что человек забывает слова, скатываясь до развития маленького ребёнка.
Жителя Бурятии осудили за попытку приобрести «соль»
Происшествия, Фото:
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