Жителя Бурятии осудили за попытку приобрести «соль»

Наркомана поймали, когда он искал закладку



В Северобайкальске местному жителю вынесли обвинительный приговор за покушение на приобретение синтетического наркотика «соль» в крупном размере.



В апреле 2022 года мужчина пытался приобрести «соль» для личного употребления. Дилера он нашёл в мессенджере Telegram, перевёл ему около девяти тысяч рублей за 1,4 гр наркотиков. Кстати, наркосбытчика следствие так и не установило, поймали только покупателя.



- Получив на свой мобильный телефон сообщение с указанием географических координат местонахождения наркотика, находящегося в тайниках в лесу в Северобайкальске, подсудимый отправился на поиски товара. Однако найти его не успел, так как в 50 м от железнодорожных путей станции был задержан сотрудниками транспортной полиции, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Отметим, соль – один из самых страшных синтетических наркотиков. Он губит интеллектуальные способности человека, вплоть до того, что человек забывает слова, скатываясь до развития маленького ребёнка.



