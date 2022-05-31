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Житель Бурятии из мести спалил баню родственницы

Житель Бурятии из мести спалил баню родственницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина отомстил за заявление в полицию

Житель села Новоильинск Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.

В судебном заседании установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый поджёг баню из чувства мести к родственнице своей сожительницы, написавшей в отношении него заявление в полицию.

Сельчанина приговорили к двум годам лишения свободы.

- Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании с осуждённого материального ущерба в размере свыше 90 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор в законную силу не вступил.     
прокуратура

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