Житель Бурятии из мести спалил баню родственницы

Мужчина отомстил за заявление в полицию



Житель села Новоильинск Заиграевского района Бурятии предстал перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога.



В судебном заседании установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый поджёг баню из чувства мести к родственнице своей сожительницы, написавшей в отношении него заявление в полицию.



Сельчанина приговорили к двум годам лишения свободы.



- Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании с осуждённого материального ущерба в размере свыше 90 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор в законную силу не вступил.

