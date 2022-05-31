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Жительницу Бурятии, пырнувшую мужчину ножом, отправили в колонию

Жительницу Бурятии, пырнувшую мужчину ножом, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина схватилась за нож во время застолья

Жительница Тарбагатайского района Бурятии, пырнувшая ножом мужчину, признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ноябре 2021 года в доме в селе Тарбагатай в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития алкоголя, 30-летняя женщина нанесла потерпевшему удар ножом в живот.

- Тарбагатайским районным судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, признано совершение подсудимой преступления в состоянии опьянения. По результатам рассмотрения уголовного дела виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
прокуратура умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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