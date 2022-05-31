Женщина схватилась за нож во время застолья
Жительница Тарбагатайского района Бурятии, пырнувшая ножом мужчину, признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В ноябре 2021 года в доме в селе Тарбагатай в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития алкоголя, 30-летняя женщина нанесла потерпевшему удар ножом в живот.
- Тарбагатайским районным судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, признано совершение подсудимой преступления в состоянии опьянения. По результатам рассмотрения уголовного дела виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Жительницу Бурятии, пырнувшую мужчину ножом, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Огню не дали распространиться
Украденное полицейские нашли в пункте приёма металла
Водитель погиб на месте
Наркомана поймали, когда он искал закладку
Мужчина отомстил за заявление в полицию
Женщина схватилась за нож во время застолья
Расследуется уголовное дело
Жителей республики призывают убрать сухую траву не только на своих, но и на соседских заброшенных участках
Тушение осложнялось сильными порывами ветра
Пьяный пассажир неадекватно отреагировал на замечание транспортного полицейского
«Травку» до сих пор не удалось ликвидировать
ДТП произошло на улице Бабушкина
Тревогу о том, что в рыбном павильоне ночью ходит неизвестный, подняли очевидцы
Кража произошла в бытовке в промзоне
Кража произошла на берегу реки