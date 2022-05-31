Расследуется уголовное дело
В апреле житель села Оймур Кабанского района Бурятии незаконно вырубил более пяти кубометров сосны и лиственницы в защитных лесах лесного фонда. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Незаконную вырубку выявили в ходе прокурорской проверки. По её материалам было возбуждено уголовное дело.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии «чёрный» лесоруб вырубил деревьев на 100 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Украденное полицейские нашли в пункте приёма металла
Водитель погиб на месте
Наркомана поймали, когда он искал закладку
Мужчина отомстил за заявление в полицию
Женщина схватилась за нож во время застолья
Расследуется уголовное дело
Жителей республики призывают убрать сухую траву не только на своих, но и на соседских заброшенных участках
Тушение осложнялось сильными порывами ветра
Пьяный пассажир неадекватно отреагировал на замечание транспортного полицейского
«Травку» до сих пор не удалось ликвидировать
ДТП произошло на улице Бабушкина
Тревогу о том, что в рыбном павильоне ночью ходит неизвестный, подняли очевидцы
Кража произошла в бытовке в промзоне
Кража произошла на берегу реки
Причину массового отравления на школьном чаепитии в честь последнего звонка назвал главный санврач Бурятии