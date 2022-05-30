В Бурятии пожары более 60 раз угрожали населённым пунктам

Жителей республики призывают убрать сухую траву не только на своих, но и на соседских заброшенных участках
В Бурятии продолжает действовать особой противопожарный режим. Однако, несмотря на запрет жечь траву и разводить костры, жители по-прежнему становятся виновниками пожаров. Подразделения пожарной охраны выезжают на возгорания ежедневно.
- Порядка 700 раз подразделения пожарной охраны выезжали и продолжают выезжать на загорания ландшафтных пожаров. На сегодняшний день более 60 раз была угроза прихода пожара на населённые пункты, - сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Бурятии Виктор Чупров.
С начала года сотрудники государственного пожарного надзора выявили 120 виновников лесных пожаров. Из них 21 – это дети.
- Уважаемые родители, ещё раз, уберите с видных мест спички, зажигалки и другие предметы, которые могут привести к возникновению пожара. Они должны быть в закрытом для детей месте, - обратился Виктор Чупров.
Что касается владельцев дачных домов, то к ним у инспекторов пожарного надзора особые требования. Каждый собственник земельного участка, который находится около леса, обязан до лета убрать сухую траву либо опахать свою территорию. На своих участках повсеместно запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и пр. МЧС просит жителей следить не только за своими, но и за соседскими участками.
- Уважаемые земляки, я попрошу вас и требую, пожалуйста, очистите свои территории от сухой травы. Есть очень много мест, где собственники участков не проживают и не объявляются долгое время. Таковы реалии. Если вы видите, что соседний участок давно не убирается, то лучше самому убрать этот участок. Чтобы в случае пожара ваше имущество осталось уцелевшим. Риски потерять жильё за считанные минуты, к сожалению, присутствует, - добавил Виктор Чупров.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 мая в Заиграевском районе произошёл страшный пожар, возникший из-за загоревшейся травы. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на СНТ «Лето». Дотла сгорели семь домов, а также 14 надворных построек. Пожар, вероятно, возник из-за того, что неизвестный выбросил окурок из проезжавшей машины.
Вчера, днём 29 мая в Джидинском районе Бурятии произошёл крупный ландшафтный пожар – горела сухая трава на большой площади. Пожар тушили больше 10 часов.
28 мая, в селе Потанино Бичурского района произошло загорание на территории частного домовладения, горели надворные постройки. Огонь распространился на общей площади 150 кв.м.
В Бурятии пожары более 60 раз угрожали населённым пунктам
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