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Улан-удэнец «нарыбачил» на уголовку, обокрав рыбный павильон

Улан-удэнец «нарыбачил» на уголовку, обокрав рыбный павильон
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Тревогу о том, что в рыбном павильоне ночью ходит неизвестный, подняли очевидцы

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже рыбы из рыбного павильона. 

- Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению в торговый павильон в Октябрьском районе Улан-Удэ. Очевидцы сообщили, что в рыбном павильоне поздно ночью ходит посторонний человек. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили возле павильона молодого человека с пластиковой коробкой в руках. Увидев правоохранителей, он бросил коробку и попытался скрыться, но был задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В выброшенной коробке оказалась рыба разных видов. Дверь рыбного павильона была вскрыта, холодильные камеры сдвинуты.

При осмотре прилегающей территории на остановке общественного транспорта росгвардейцы обнаружили вторую коробку с рыбой.

Задержанного, 22-летнего ранее неоднократно судимого молодого человека, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

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