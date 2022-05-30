Тревогу о том, что в рыбном павильоне ночью ходит неизвестный, подняли очевидцы
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже рыбы из рыбного павильона.
- Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению в торговый павильон в Октябрьском районе Улан-Удэ. Очевидцы сообщили, что в рыбном павильоне поздно ночью ходит посторонний человек. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили возле павильона молодого человека с пластиковой коробкой в руках. Увидев правоохранителей, он бросил коробку и попытался скрыться, но был задержан, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В выброшенной коробке оказалась рыба разных видов. Дверь рыбного павильона была вскрыта, холодильные камеры сдвинуты.
При осмотре прилегающей территории на остановке общественного транспорта росгвардейцы обнаружили вторую коробку с рыбой.
Задержанного, 22-летнего ранее неоднократно судимого молодого человека, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Улан-удэнец «нарыбачил» на уголовку, обокрав рыбный павильон
Происшествия, Фото:
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