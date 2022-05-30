Улан-удэнка обокрала возлюбленного-гастарбайтера

Кража произошла в бытовке в промзоне



27 мая в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 48-летний мужчина, сообщивший, что накануне у него пропал мобильный телефон.



- В ходе разбирательства выяснилось, что преступление произошло в одной из промышленных зон Железнодорожного района. Накануне в одной из бытовок потерпевший, приехавший в Улан-Удэ на заработки из одной из стран ближнего зарубежья, распивал спиртные напитки в компании 27-летней горожанки. С девушкой он познакомился несколько месяцев назад и у них завязались романтические отношения. В какой-то момент мужчина под воздействием выпитого уснул, а его приятельница внезапно засобиралась домой. Поскольку путь был неблизким, а денег на такси у неё не оказалось, то злоумышленница решила взять лежавший рядом гаджет, чтобы рассчитаться им за проезд. Чуть позже, воспользовавшись помощью своего знакомого, девушка сдала телефон в скупку, а деньги присвоила, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Оперативники выяснили, что девушка нигде не работает, а органами ПДН неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.



Кроме того, она находилась в розыске за совершение имущественного преступления в Октябрьском районе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



