«Девушка-водитель сильно визжала»: В центре Улан-Удэ произошло ДТП





- Девушка-водитель так визжала, что я думала, что что-то случилось с пассажиркой, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.



Но, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

















29 мая около 23 часов на проезжей части на подъёме к остановке «Советская» в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.Одну из машин сильно развернуло, вероятно, это испугало девушку, которая была за рулём. В состоянии шока она сильно кричала, чем перепугала прохожих.Причиной автоаварии, как утверждают свидетели, могла стать жажда скорости.- Они ехали на двух машинах, гонялись. Был ещё парень, но он уехал, - рассказали наблюдатели.Из-за столкновения машины перегородили проезд. Но вскоре их сдвинули, и движение было восстановлено.