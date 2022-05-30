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«Девушка-водитель сильно визжала»: В центре Улан-Удэ произошло ДТП

«Девушка-водитель сильно визжала»: В центре Улан-Удэ произошло ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автоавария случилась поздно вечером

29 мая около 23 часов на проезжей части на подъёме к остановке «Советская» в центре Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля.

Одну из машин сильно развернуло, вероятно, это испугало девушку, которая была за рулём. В состоянии шока она сильно кричала, чем перепугала прохожих.

- Девушка-водитель так визжала, что я думала, что что-то случилось с пассажиркой, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Но, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
 


Причиной автоаварии, как утверждают свидетели, могла стать жажда скорости.

- Они ехали на двух машинах, гонялись. Был ещё парень, но он уехал, - рассказали наблюдатели.

Из-за столкновения машины перегородили проезд. Но вскоре их сдвинули, и движение было восстановлено. 



ДТП

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