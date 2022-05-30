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В Чите 15-летний подросток пойдёт под суд за убийство 14-летней девочки

В Чите 15-летний подросток пойдёт под суд за убийство 14-летней девочки
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Подросток признан вменяемым

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 октября 2021 года в микрорайоне Молодёжный в Чите была убита 14-летняя девочка, получившая несколько ножевых ранений. Несколько часов после преступления был задержан 15-летний юноша. На допросе с участием законного представителя, педагога, а также адвоката он признался в убийстве. 

- Следователи СК провели комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательств совершённого преступления. Проведены судебные экспертизы, в том числе, стационарная психолого-психиатрическая, в соответствии с выводами которой несовершеннолетний обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи собрали доказательственную базу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.
убийство

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