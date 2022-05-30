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В Бурятии пятилетний ребёнок погиб по вине пьяного водителя

В Бурятии пятилетний ребёнок погиб по вине пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, УГИБДД по Бурятии
В выходные в республике произошло несколько смертельных ДТП

В выходные в Бурятии зарегистрировано 32 автоаварии, в том числе несколько ДТП с пострадавшими. Два человека погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести, сообщили сегодня в Госавтоинспекции по Бурятии.

Вчера ночью, 29 мая, в посёлке Энхалук Кабанского района Бурятии в ДТП пострадал 30-летний водитель «Тойоты Калдины». Он врезался в электроопору.

- Водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – электроопору. Водитель с тяжёлыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу и воскресенье в Бурятии в автоавариях погибли два человека. Оба смертельных ДТП произошли в Кяхтинском районе.

В субботу, 28 мая, в Кяхте около 4.30 часов утра столкнулись две легковушки. «Тойотой Камри» управлял 32-летний мужчина, «Тойотой Короной» - 30-летний водитель.

В результате столкновения 21-летний пассажир «Камри» от полученных травм скончался на месте. Оба водителя и 33-летняя пассажирка «Тойоты Корона» госпитализированы в больницу.

У водителя «Тойоты Камри» взята кровь на наличие алкоголя, уточнили в Госавтоинспекции.


В воскресенье, 30 мая, днём произошло ДТП, унёсшее жизнь восьмилетнего мальчика. Ребёнок погиб в опрокинувшемся микрогрузовике «Тойота», за рулём которого был дядя мальчика. Ещё трое несовершеннолетних племянников водителя попали в больницу.

Как выяснилось сегодня, виновник аварии не только не имеет водительских прав, но и был пьян.

- 39-летний водитель микрогрузовика «Тойота», не имеющий прав управления транспортом, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Тамир в направлении села Кудара-Сомон не справился с управлением и совершил опрокидывание. В транспортном средстве вместе с водителем находились его четверо несовершеннолетних племянников, один из которых получил смертельную травму. Остальные мальчики с травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Ещё одно ДТП с участием несовершеннолетних произошло в субботу утром, 28 мая, в Еравнинском районе. Около 6 часов утра в селе Исинга опрокинулся автомобиль Daihatsu Terios, которым управляла 17-летняя школьница. В результате девочка и четверо её пассажиров (все учащиеся местной школы) получили травмы. Они были госпитализированы в Еравнинскую районную больницу, а вскоре по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова перевезены на вертолёте в Улан-Удэ.

 



ДТП смерть

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