В Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём возник лесной пожар

Сейчас очаг дотушивают



За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Иволгинском районе Бурятии. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали семь человек из числа лесной охраны и привлечённых лесопользователей. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники.



Возгорание локализовано на площади 0,1 га, продолжаются работы по дотушиванию.



На утро 30 мая новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.



Нарушение правил противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

