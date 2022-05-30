Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Улан-Удэ и семи районах республики
В 2021 году в Бурятии совершено 11,2 тысяч корыстных и корыстно-насильственных преступлений. В первом квартале 2022 года – 2,4 тыс., что превышает половину всех регистрируемых преступлений. Наибольшее количество таких преступлений совершается на территории Улан-Удэ, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Прибайкальского и Селенгинского районов.
Данные озвучили в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики 27 мая.
- Совещанием отмечено, что правоохранительными органами ведётся последовательная работа по борьбе с корыстными преступлениями. Уменьшилось число грабежей, разбоев, карманных краж, хищений из жилых помещений. При этом серьёзной проблемой остаётся профилактика и раскрытие краж и мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи, а также в интернет-среде, уровень которых продолжает расти. В текущем году чаще совершались хищения автотранспортных средств. Значительным остаётся число краж в дачных и садоводческих товариществах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Для совершенствования совместной работы по предупреждению преступлений этой категории запланированы мероприятия, нацеленные на повышение их раскрываемости, качества расследования уголовных дел, сокращение сроков следствия и дознания. Особое внимание уделено вопросам профилактики корыстных преступлений, борьбе с укрытием криминальных деяний, организации правового просвещения и информирования, защите прав потерпевших на возмещение причинённого преступлениями вреда.
В Бурятии растёт число корыстных преступлений
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 30.05.2022
Расследуется уголовное дело
В момент ДТП в салоне микрогрузовика находились четверо детей
Опрокинулся микрогрузовик
Мужчина угнал у знакомого «БМВ»
Огнём уничтожены надворные постройки
В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены веранда и надворные постройки
Резиновую лодку, на которой плыли мужчины, унесло течением
Психбольной нанёс несколько ножевых ранений полицейскому после неудачной попытки бегства
Пятерых школьников, перевернувшихся на машине, перевезут в Улан-Удэ
О состоянии отравившихся людей рассказала министр здравоохранения Бурятии
Пожар возник, вероятно, из-за короткого замыкания
За рулём автомобиля находилась 17-летняя девушка
Соседи пожаловались на трупный запах
В автоаварии один человек погиб и три пострадали
Часть продуктов для чаепития купили в магазинах, а блюда готовили в школьной столовой