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В Бурятии растёт число корыстных преступлений

В Бурятии растёт число корыстных преступлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Улан-Удэ и семи районах республики

В 2021 году в Бурятии совершено 11,2 тысяч корыстных и корыстно-насильственных преступлений. В первом квартале 2022 года – 2,4 тыс., что превышает половину всех регистрируемых преступлений. Наибольшее количество таких преступлений совершается на территории Улан-Удэ, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Прибайкальского и Селенгинского районов.

Данные озвучили в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов республики 27 мая.

- Совещанием отмечено, что правоохранительными органами ведётся последовательная работа по борьбе с корыстными преступлениями. Уменьшилось число грабежей, разбоев, карманных краж, хищений из жилых помещений. При этом серьёзной проблемой остаётся профилактика и раскрытие краж и мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой связи, а также в интернет-среде, уровень которых продолжает расти. В текущем году чаще совершались хищения автотранспортных средств. Значительным остаётся число краж в дачных и садоводческих товариществах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Для совершенствования совместной работы по предупреждению преступлений этой категории запланированы мероприятия, нацеленные на повышение их раскрываемости, качества расследования уголовных дел, сокращение сроков следствия и дознания. Особое внимание уделено вопросам профилактики корыстных преступлений, борьбе с укрытием криминальных деяний, организации правового просвещения и информирования, защите прав потерпевших на возмещение причинённого преступлениями вреда.
прокуратура

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