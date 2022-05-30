В Иркутской области на производстве погиб рабочий

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Расследуется уголовное дело



В городе Тайшете Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».



По версии следствия, должностными лицами лесоперерабатывающего предприятия не были обеспечены безопасные условия труда и контроль за соблюдением требований охраны труда. 17 мая в результате допущенных нарушений работник организации при подаче опилок зацепился одеждой за транспортерную ленту, в результате чего механизмом его затянуло в станок для удаления и обработки отходов.



47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.



- В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

