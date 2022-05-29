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Житель Бурятии получил 5 лет за смертельное ДТП на угнанном авто

Житель Бурятии получил 5 лет за смертельное ДТП на угнанном авто
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина угнал у знакомого «БМВ»

1 января 2021 года житель Бурятии, не имеющий прав, угнал у знакомого автомобиль «БМВ». Он направился на машине к родителям в другой город.

На 63 километре дороги А-340 «Улан-Удэ-Кяхта-граница с Монголией», расположенной на территории Селенгинского района, водитель превысил скоростной режим и выехал на «встречку», где столкнулся с «Тойотой». Пассажир последнего авто от полученных травм скончался на месте аварии.

Приговором суда от 20 апреля 2022 года мужчина признан виновным в угоне, нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 2 года 10 месяцев.

Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн. рублей.

Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в Гусиноозёрском районном суде. 
ДТП суд приговор

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