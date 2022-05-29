Мужчина угнал у знакомого «БМВ»
1 января 2021 года житель Бурятии, не имеющий прав, угнал у знакомого автомобиль «БМВ». Он направился на машине к родителям в другой город.
На 63 километре дороги А-340 «Улан-Удэ-Кяхта-граница с Монголией», расположенной на территории Селенгинского района, водитель превысил скоростной режим и выехал на «встречку», где столкнулся с «Тойотой». Пассажир последнего авто от полученных травм скончался на месте аварии.
Приговором суда от 20 апреля 2022 года мужчина признан виновным в угоне, нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 2 года 10 месяцев.
Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн. рублей.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщили в Гусиноозёрском районном суде.
Житель Бурятии получил 5 лет за смертельное ДТП на угнанном авто
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 29.05.2022
Огнём уничтожены надворные постройки
Происшествия, 29.05.2022
В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожены веранда и надворные постройки
Резиновую лодку, на которой плыли мужчины, унесло течением
Психбольной нанёс несколько ножевых ранений полицейскому после неудачной попытки бегства
Пятерых школьников, перевернувшихся на машине, перевезут в Улан-Удэ
О состоянии отравившихся людей рассказала министр здравоохранения Бурятии
Пожар возник, вероятно, из-за короткого замыкания
За рулём автомобиля находилась 17-летняя девушка
Соседи пожаловались на трупный запах
В автоаварии один человек погиб и три пострадали
Часть продуктов для чаепития купили в магазинах, а блюда готовили в школьной столовой
Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины
Полицейский приехал для сопровождения молодого человека в психиатрическую больницу
Все эти пожары возникли по вине людей
Происшествия, 27.05.2022
Генпрокуратура отметила больший объём теневого рынка незаконно добытой рыбы в ДФО