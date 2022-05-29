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В селе Бурятии потушили крупный пожар

В селе Бурятии потушили крупный пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Огнём уничтожены надворные постройки

Вчера, 28 мая, в селе Потанино Бичурского района произошло загорание на территории частного домовладения, горели надворные постройки.

- К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии, добровольные пожарные ДПК МО СП «Потанинское» и местное население. В результате оперативного реагирования добровольных пожарных и местных жителей возгорание было ликвидировано до прибытия основных сил пожарной охраны, и не допущено дальнейшего распространения огня, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара огнём уничтожены надворные постройки на общей площади 150 кв. м: сарай, стайка, туалет, курятник, загон для крупного рогатого скота и забор. Также огнём повреждена баня. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

пожар

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