В Бурятии спасли застрявших на острове «робинзонов»





На севере Бурятии два рыбака застряли на острове после того, как их резиновую лодку унесло течением. Мужчин спасли на следующий день.- Утром 28 мая спасатели Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выехали в район города Северобайкальск на поиски двух мужчин, которые 27 мая ушли плавать на резиновой лодке по протоке, впадающей в озеро Байкал, и не вернулись, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.Благодаря очевидцам, которые заметили дым на острове, спасателям в кратчайшие сроки удалось найти потерявшихся мужчин. Они ждали помощи на одном из островов в протоках устья реки Тыя.Мужчины рассказали, что они отправились на прогулку на двухвёсельной резиновой лодке. Порывами ветра лодку отнесло в сторону островов, из-за чего «робинзонам» пришлось переночевать на одном из них. Там они развели костёр, который и заметили очевидцы.Спасатели доставили мужчин на берег на катере «Стрингер». Спасённые находятся в удовлетворительном состоянии.