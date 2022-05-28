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В Бурятии спасли застрявших на острове «робинзонов»

В Бурятии спасли застрявших на острове «робинзонов»
Происшествия,  Фото:предоставлено ГУ МЧС по Бурятии
Резиновую лодку, на которой плыли мужчины, унесло течением

На севере Бурятии два рыбака застряли на острове после того, как их резиновую лодку унесло течением. Мужчин спасли на следующий день.

- Утром 28 мая спасатели Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда выехали в район города Северобайкальск на поиски двух мужчин, которые 27 мая ушли плавать на резиновой лодке по протоке, впадающей в озеро Байкал, и не вернулись, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Благодаря очевидцам, которые заметили дым на острове, спасателям в кратчайшие сроки удалось найти потерявшихся мужчин. Они ждали помощи на одном из островов в протоках устья реки Тыя.

Мужчины рассказали, что они отправились на прогулку на двухвёсельной резиновой лодке. Порывами ветра лодку отнесло в сторону островов, из-за чего «робинзонам» пришлось переночевать на одном из них. Там они развели костёр, который и заметили очевидцы.

Спасатели доставили мужчин на берег на катере «Стрингер». Спасённые находятся в удовлетворительном состоянии.







спасательная операция

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