Порезавший полицейского житель Бурятии перед этим убил коров и угрожал людям

Следствие раскрыло подробности ЧП в Тункинском районе Бурятии, где психбольной напал с ножом на полицейского. Как сообщал «Байкал-Dailу», 27 мая в селе Нуган полицейский получил ножевые ранения от рук молодого человека, которого необходимо было сопроводить в психбольницу в Улан-Удэ.
Пострадавший – участковый уполномоченный местного отдела полиции, ему 35 лет. Он был госпитализирован с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки слева и справа, а также обширной раной левого плеча.
Нападавшему же 20 лет. В Нугане он живёт вместе с матерью. Молодой человек страдает психическим заболеванием. Ранее в связи с агрессивным поведением и нападениями на людей он неоднократно подвергался принудительной госпитализации, а также привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Бурятии.
Недавно во время очередного сезонного обострения заболевания молодой человек вновь стал угрожать местным жителям. А также зарезал несколько коров. Поэтому испуганные сельчане и мать парня обратились с жалобами, на основании которых врачебная комиссия приняла решение о принудительной госпитализации больного.
Его надо было отправить в республиканский психоневрологический диспансер в Улан-Удэ. Сопровождать молодого человека в лечебное учреждение было поручено двум участковым уполномоченным полиции, врачу и фельдшеру. Все они приехали к парню домой.
Однако, узнав о решении, молодой человек попытался убежать. Полицейские погнались за ним. Один из них настиг беглеца. В этот момент психбольной внезапно развернулся, повалил полицейского на землю, выхватил из кармана нож и нанёс им несколько ударов в грудь и плечо.
Сотрудник, несмотря на тяжёлые ранения, смог сделать несколько выстрелов из табельного оружия, чем спугнул нападавшего.
Тогда он оставил полицейского и скрылся. Позже полицейские нашли его в лесу возле реки, в 1,5 километрах от села.
Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Для установления вопросов о вменяемости нападавшего будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.