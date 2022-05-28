Соседи пожаловались на трупный запах
Вчера, 27 мая, в Гусиноозёрске местные жители сообщили спасателям о трупном запахе, который идёт из одной из квартир в их подъезде.
На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и полицейские.
- В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь. В доме была обнаружена женщина 1983 г.р., без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно женщина умерла несколько дней назад. Причины устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале апреля в том же Гусиноозёрске пожилая жительница скончалась в своей квартире. С просьбой о помощи к спасателям обратилась дочь женщины после того, как мать перестала отвечать на звонки.
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
Происшествия, Фото:
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