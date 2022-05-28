В Бурятии на берегу реки нашли скелет

Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины



26 мая в Кабанском районе Бурятии нашли скелет человека. Скелетированные останки обнаружили в 1,5 километрах от села Брянск, в районе водосброса на острове Ушканий, на берегу реки Селенга.



Приметы: предположительно, мужчина 35-40 лет, на верхней челюсти три верхних резца имеют коронки из металла жёлтого цвета.



Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины



МВД по Бурятии обратилось к жителям с просьбой какой-либо информации о личности этого человека сообщить в полицию по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).

