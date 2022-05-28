В Бурятии потушили три лесных пожара

Все эти пожары возникли по вине людей



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Окинском районах.



Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 30,5 га.



С огнём сражались 117 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.



Все лесные пожары ликвидированы.



На утро 28 мая возгораний в лесах республики не зарегистрировано.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на утро 28 мая действует 79 лесных пожаров на общей площади 60 830 га. Хуже всего ситуация в Красноярском крае (17 пожаров на площади 25,5 тысяч га) и в Забайкальском крае, где общая площадь возгораний превышает 8 тысяч га. Как и в прошлые годы, также горит Иркутская область.

