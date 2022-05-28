Все эти пожары возникли по вине людей
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению трёх лесных пожаров. Они действовали в Баргузинском, Еравнинском и Окинском районах.
Возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 30,5 га.
С огнём сражались 117 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.
Все лесные пожары ликвидированы.
На утро 28 мая возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на утро 28 мая действует 79 лесных пожаров на общей площади 60 830 га. Хуже всего ситуация в Красноярском крае (17 пожаров на площади 25,5 тысяч га) и в Забайкальском крае, где общая площадь возгораний превышает 8 тысяч га. Как и в прошлые годы, также горит Иркутская область.
В Бурятии потушили три лесных пожара
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