Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств

Генпрокуратура отметила больший объём теневого рынка незаконно добытой рыбы в ДФО
Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока сегодня обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества.
- Особую актуальность вопросы функционирования рыбной отрасли приобрели в условиях введенных против Российской Федерации экономических санкций, - отметил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
В целом количество нарушений закона в этой сфере сократилось на 15 %. Вместе с тем число правонарушений в отрасли остаётся значительным и исчисляется почти 3,5 тысячами за прошлый год и более чем 1,5 тысячами с начала года. Потребовалось принятие свыше 2 тысяч мер прокурорского реагирования.
В текущем году уже выявлено 50 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов. Подавляющее большинство деяний совершены в четырёх регионах округа ДФО: Сахалинской области (12), Камчатском крае (8), Республике Бурятия (10) и Приморском крае (11).
В Бурятии к уголовной ответственности привлекается организованная группа, участники которой скупали заведомо незаконно добытый омуль на 3,4 млн. руб. и реализовывали его на территории продуктовой базы. Всего возбуждено 74 уголовных дела по аналогичным фактам.
В Хабаровском крае расследуются уголовные дела по фактам хранения с целью сбыта крупных партий (8, 12 и 14 тонн) немаркированной рыбопродукции. Аналогичные случаи пресечены в Приморском и Камчатских краях, Магаданской и Сахалинской областях.
- Вместе с тем, результативность работы правоохранительных органов по установлению коррупционных и организованных преступных проявлений несоразмерна объёму теневого рынка и причиняемому ущербу, - сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Также отмечается, что, несмотря на положительные тенденции, по-прежнему допускается несоблюдение закона контрольно-надзорными органами при проведении проверок, оформлении их результатов, в ходе производства по делам об административных правонарушениях.
Уже в этом году сотрудниками Северо-Восточного и Ангаро-Байкальского управлений Росрыболовства проведено 40 контрольных мероприятий, не соответствующих требованиям закона. Во избежание необоснованного давления на бизнес и недопущения при этом массового браконьерства необходима чётко выстроенная система контроля.
Не решена проблема полноты возмещения ущерба и взыскания штрафов. Фактическое возмещение ущерба в целом по округу не превышает 20 %.
В Хабаровском крае и Сахалинской области оконченные фактическим исполнением судебные акты составляют менее 10 %, а взысканные по ним суммы – не более 2 %.
- С учётом планируемого в 2022 году увеличения размера субсидий и количества получателей финансовых средств, предоставляемых на строительство краболовов и других рыболовных судов в инвестиционных целях заместитель Генерального прокурора России поставил задачу участникам заседания в рамках компетенции каждого органа организовать сопровождение целевого расходования данных средств, - отметили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.
Дмитрий Демешин указал, что только объединение усилий всех заинтересованных органов и ведомств, целенаправленное и последовательное решение общих для всего Дальнего Востока, а также специфичных для каждого из регионов вопросов может дать полноценные результаты.
Демешин поставил правоохранительным органам дальневосточных регионов задачу сосредоточить усилия на выявлении и пресечении организованных форм преступности, ликвидации каналов реализации незаконно добытых водных биоресурсов.
Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств
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