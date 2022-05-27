Бурятия вошла в число регионов ДФО с наибольшим числом рыбных браконьерств

Происшествия, Фото: управление Генпрокуратуры по ДФО

Генпрокуратура отметила больший объём теневого рынка незаконно добытой рыбы в ДФО



Состояние законности в рыбопромышленном комплексе Дальнего Востока сегодня обсудили Генпрокуратура России, представители федеральных ведомств, правоохранительных органов и бизнес сообщества.



- Особую актуальность вопросы функционирования рыбной отрасли приобрели в условиях введенных против Российской Федерации экономических санкций, - отметил заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.



В целом количество нарушений закона в этой сфере сократилось на 15 %. Вместе с тем число правонарушений в отрасли остаётся значительным и исчисляется почти 3,5 тысячами за прошлый год и более чем 1,5 тысячами с начала года. Потребовалось принятие свыше 2 тысяч мер прокурорского реагирования.



В текущем году уже выявлено 50 преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов. Подавляющее большинство деяний совершены в четырёх регионах округа ДФО: Сахалинской области (12), Камчатском крае (8), Республике Бурятия (10) и Приморском крае (11).



В Бурятии к уголовной ответственности привлекается организованная группа, участники которой скупали заведомо незаконно добытый омуль на 3,4 млн. руб. и реализовывали его на территории продуктовой базы. Всего возбуждено 74 уголовных дела по аналогичным фактам.



В Хабаровском крае расследуются уголовные дела по фактам хранения с целью сбыта крупных партий (8, 12 и 14 тонн) немаркированной рыбопродукции. Аналогичные случаи пресечены в Приморском и Камчатских краях, Магаданской и Сахалинской областях.



- Вместе с тем, результативность работы правоохранительных органов по установлению коррупционных и организованных преступных проявлений несоразмерна объёму теневого рынка и причиняемому ущербу, - сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.



Также отмечается, что, несмотря на положительные тенденции, по-прежнему допускается несоблюдение закона контрольно-надзорными органами при проведении проверок, оформлении их результатов, в ходе производства по делам об административных правонарушениях.



Уже в этом году сотрудниками Северо-Восточного и Ангаро-Байкальского управлений Росрыболовства проведено 40 контрольных мероприятий, не соответствующих требованиям закона. Во избежание необоснованного давления на бизнес и недопущения при этом массового браконьерства необходима чётко выстроенная система контроля.



Не решена проблема полноты возмещения ущерба и взыскания штрафов. Фактическое возмещение ущерба в целом по округу не превышает 20 %.



В Хабаровском крае и Сахалинской области оконченные фактическим исполнением судебные акты составляют менее 10 %, а взысканные по ним суммы – не более 2 %.



- С учётом планируемого в 2022 году увеличения размера субсидий и количества получателей финансовых средств, предоставляемых на строительство краболовов и других рыболовных судов в инвестиционных целях заместитель Генерального прокурора России поставил задачу участникам заседания в рамках компетенции каждого органа организовать сопровождение целевого расходования данных средств, - отметили в управлении Генпрокуратуры по ДФО.



Дмитрий Демешин указал, что только объединение усилий всех заинтересованных органов и ведомств, целенаправленное и последовательное решение общих для всего Дальнего Востока, а также специфичных для каждого из регионов вопросов может дать полноценные результаты.



Демешин поставил правоохранительным органам дальневосточных регионов задачу сосредоточить усилия на выявлении и пресечении организованных форм преступности, ликвидации каналов реализации незаконно добытых водных биоресурсов.

