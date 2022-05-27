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В Улан-Удэ домашняя собака повалила на землю прохожую и искусала

В Улан-Удэ домашняя собака повалила на землю прохожую и искусала
Происшествия,  Фото:"Весь Улан-Удэ"
Калитка дома, откуда выбежала агрессивная собака, была открыта нараспашку

В Улан-Удэ на улице Трубачеева хозяйская собака покусала проходящую мимо девушку. Она опубликовала фотографии дома, откуда выбежала собака, а также снимок своей травмированной ноги, в паблике «Весь Улан-Удэ».

Нападение произошло 27 мая в 12:30. По словам пострадавшей, собака была средних размеров и кидалась на всех подряд. Напала она и на девушку, укусив за ногу и повалив на землю. Отбиваться ей пришлось второй ногой, лёжа на земле.

«Помогли водители сигналами. Спасибо им большое, - рассказала девушка.

По её словам, калитка дома, откуда выбежала агрессивная собака, была открыта нараспашку.

В комментариях улан-удэнцы делятся, что устали терпеть агрессивных и неуправляемых домашних собак. Они настоятельно просят частников лучше следить за своими питомцами.

«Держите своих собак дома. Бесит уже», «В полицию надо, а не сюда», «Нет, им только собачек жалко и кошечек, на людей чхать хотели», - комментируют улан-удэнцы.

Как выяснилось, это было не первое нападение в этой местности. Подписчица паблика рассказала, что на этой же улице на неё тоже напала собака. К счастью, ей тогда вовремя помогли. Девушка рассказала:

«Шли в 10 вечера по этой же улице, собака выбежала, начала нас за штаны дёргать. Вроде отбились от неё, начали потихоньку отходить, как она опять накинулась. Спасибо мужчине, который проезжал мимо и начал сигналить».

Специалисты администрации Улан-Удэ уже выехали на место происшествия.

- Специалисты управления административного контроля выехали для составления протокола об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе мэрии.
собаки

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