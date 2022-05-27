В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

К умирающему мужчине подходили люди, но никто ему не помог



Вечером 26 мая во дворе дома в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии был убит 56-летний мужчина. Его избили поленом, а умирал он на глазах равнодушных людей, так и не дождавшись помощи.



По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний ранее судимый местный житель. На допросе мужчина во всём признался.



По данным следствия, вечером 25 мая подозреваемый возле продуктового магазина случайно познакомился с мужчиной и двумя женщинами. Вместе они купили спиртное, после чего пришли к знакомому, которого не оказалось дома. Расположившись у него во дворе, компания стала употреблять алкоголь.



- Спустя некоторое время, опьянев, подозреваемый стал хвастаться наличием судимости, а затем принялся задирать и оскорблять взрослого собутыльника. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Злоумышленник с силой нанёс кулаками и обрезком горбыля несколько ударов противнику по голове. После ударов потерпевший перестал сопротивляться и остался лежать на земле. Оставив его, подозреваемый вместе с одной из женщин покинул двор. Вторая женщина убежала раньше, во время драки, - сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.



Весь следующий день избитый мужчина лежал всё в том же дворе. К нему подходили разные люди, в том числе вернувшийся хозяин дома. Однако никто из них не оказал помощь раненому.



В итоге под вечер в результате повреждений головы он скончался.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.





