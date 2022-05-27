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27 мая

26 мая

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В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди

В Бурятии вокруг умирающего мужчины сутки ходили равнодушные люди
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
К умирающему мужчине подходили люди, но никто ему не помог

Вечером 26 мая во дворе дома в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии был убит 56-летний мужчина. Его избили поленом, а умирал он на глазах равнодушных людей, так и не дождавшись помощи.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний ранее судимый местный житель. На допросе мужчина во всём признался.

По данным следствия, вечером 25 мая подозреваемый возле продуктового магазина случайно познакомился с мужчиной и двумя женщинами. Вместе они купили спиртное, после чего пришли к знакомому, которого не оказалось дома. Расположившись у него во дворе, компания стала употреблять алкоголь.

- Спустя некоторое время, опьянев, подозреваемый стал хвастаться наличием судимости, а затем принялся задирать и оскорблять взрослого собутыльника. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Злоумышленник с силой нанёс кулаками и обрезком горбыля несколько ударов противнику по голове. После ударов потерпевший перестал сопротивляться и остался лежать на земле. Оставив его, подозреваемый вместе с одной из женщин покинул двор. Вторая женщина убежала раньше, во время драки, - сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.

Весь следующий день избитый мужчина лежал всё в том же дворе. К нему подходили разные люди, в том числе вернувшийся хозяин дома. Однако никто из них не оказал помощь раненому.

В итоге под вечер в результате повреждений головы он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего».

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.


смерть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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