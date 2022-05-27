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Жители Бурятии прятал оружие на вешалке за одеждой

Жители Бурятии прятал оружие на вешалке за одеждой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Незаконное оружие нашли росгвардейцы

В Закаменском районе Бурятии сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверили условия хранения оружия. В ходе проверки они обнаружили незаконные стволы. 

В улусе Санага росгвардейцы изъяли сборный карабин калибра 7,62 мм без разрешительных документов. Хозяин дома рассказал, что карабин принадлежит его деду.


На заимке в местности Бильчир в ходе проверки росгвардейцы нашли спрятанное за одеждой на вешалке огнестрельное оружие с нарезным стволом марки ТОЗ в заряженном состоянии. Хозяин дома опросили, и он сообщил, что это оружие принадлежит его отцу-пенсионеру.

- Материалы в отношении граждан, незаконно хранивших оружие, переданы в полицию для принятия правового решения о привлечении их к уголовной ответственности. Изъятое передано на экспертизу и последующее уничтожение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
оружие Росгвардия

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