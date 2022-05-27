Землетрясение случилось после полуночи
Землетрясение энергетическим классом 10,7 и магнитудой 3,7 произошло в ночь на пятницу в Муйском районе Бурятии, сообщается Интерфакс.
Согласно оперативным данным, подземный толчок был зарегистрирован в 00:39. Эпицентр находился в предгорьях Южно-Муйского хребта, в бассейне реки Мудирикан, в 20 км южнее станции Таксимо Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).
Сейсмоактивная Байкальская рифтовая зона, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяжённость около 2 тыс. км. В её центральной части находится озеро Байкал, на юге - Тункинская долина и озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).
Усиление активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,7
Происшествия, Фото:
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