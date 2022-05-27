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Двух жителей Братска, которые подожгли дом с людьми, арестовали

Двух жителей Братска, которые подожгли дом с людьми, арестовали
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
В доме находились родители и братья обвиняемой

В Братске предъявлено обвинение 18-летней девушке и её 32-летнему знакомому в покушении на убийство.

По версии следствия, 22 мая у девушки с родителями произошёл конфликт. После этого она решила сжечь дом, в котором они проживали. Вместе со своим сожителем они принесли к входной двери различные легковоспламеняющиеся предметы: сухую траву, автомобильные покрышки. Затем подпёрли дверь и открыли рядом стоявший баллон с газом, после чего совершили поджог. В этот момент в доме находились родственники подозреваемой: 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата 15 и 19 лет.

Преступление не было доведено до конца, поскольку на место происшествия прибыли соседи с дачного кооператива, которые потушили огонь.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции по горячим следам.

- Причастность указанных лиц к преступлению подтверждается их показаниями. На допросе следователям СК они рассказали о произошедшем, признали свою вину в полном объёме, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим за умышленные насильственные преступления против личности.

Девушку и мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


Братск пожар

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