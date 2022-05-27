В Улан-Удэ безбилетник устроил скандал в трамвае

Дебошира, оскорблявшего кондуктора, задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ сработала тревожная кнопка, установленная в трамвае. На место тут же выехали росгвардейцы.
Выяснилось, что пассажир трамвая отказывался платить за проезд, при этом всячески оскорбляя кондуктора – 20-летнего парня. Работники общественного транспорта приняли решение нажать кнопку тревожной сигнализации, чтобы утихомирить дебошира.
- Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны безбилетник заявил, что отказывается платить принципиально. В итоге мужчину, 58-летнего жителя Улан-Удэ, росгвардейцы доставили в отдел полиции для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В 2021 году для защиты пассажиров началась установка «тревожных кнопок» в трамваях. Первым регионом, где реализуется эта программа, стала Бурятия.
Сейчас кнопки тревожной сигнализации установлены на 30 каретах «скорой помощи», 73 вагонах трамвая и трёх автомобилях городских поликлиник. С начала года кнопки на транспорте срабатывали более 50 раз. Наряды вневедомственной охраны Росгвардии пресекли семь правонарушений и преступлений и задержали четырёх правонарушителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2021 года росгвардейцы задержали дебошира, который матерился, отказывался выходить из трамвая, который уже ехал в депо, и приставал к пассажирам и кондукторам.
В 2019 году пьяный улан-удэнец разбил в трамвае окно. Хулиганы скрутили неравнодушные пассажиры, пришедшие на помощь кондуктору.
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Происшествия, Фото:
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