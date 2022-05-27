На трассе «Байкал» перевернулась фура с черешней









Сегодня около 6 утра на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области перевернулась фура с черешней. Произошло это на Култукском тракте, где часто попадают в аварии дальнобойщики.Предварительно установлено, что 35 летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины.В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.- В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение ограничено по одной полосе. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.