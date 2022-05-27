 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

На трассе «Байкал» перевернулась фура с черешней

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Движение ограничено по одной полосе

Сегодня около 6 утра на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области перевернулась фура с черешней. Произошло это на Култукском тракте, где часто попадают в аварии дальнобойщики.

Предварительно установлено, что 35 летний водитель грузовика «Даф» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины.


В результате ДТП водитель и пассажир получили травмы.

- В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Движение ограничено по одной полосе. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На трассе «Байкал» перевернулась фура с черешней
Происшествия, 27.05.2022
Движение ограничено по одной полосе
В Тункинском нацпарке в Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Тункинском нацпарке в Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 27.05.2022
Все пожары в национальном парке возникли по вине местных жителей
Житель Бурятии кидался камнями в полицейских
Житель Бурятии кидался камнями в полицейских
Происшествия, 27.05.2022
Мужчина вёл себя неадекватно на территории больницы
В Улан-Удэ cгорели три автомобиля и мотоцикл
В Улан-Удэ cгорели три автомобиля и мотоцикл
Происшествия, 27.05.2022
На тушение огня потребовалось почти полчаса
В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала
В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала
Происшествия, 26.05.2022
На заднем сидении легковушки не было ремней безопасности
В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента
В Улан-Удэ спалили деревянный забор ради эксперимента
Происшествия, 26.05.2022
Специалисты показали, как быстро огонь с сухой травы переходит на деревянный забор
В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн
В Иркутской области шестерых судебных приставов будут судить за хищение 1 млн
Происшествия, 26.05.2022
Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе
В Бурятии семь домов сгорели, вероятно, из-за выброшенного из машины окурка
В Бурятии семь домов сгорели, вероятно, из-за выброшенного из машины окурка
Происшествия, 26.05.2022
Проверку по крупному пожару в СНТ «Лето» начали следователи
Улан-удэнец нашёл по звуку будильника телефон и прикарманил его
Улан-удэнец нашёл по звуку будильника телефон и прикарманил его
Происшествия, 26.05.2022
Свой дорогой телефон владелица потеряла ночью на улице
В Бурятии оштрафовали торговку самогоном
В Бурятии оштрафовали торговку самогоном
Происшествия, 26.05.2022
Женщину привлекли к административной ответственности  
Улан-удэнка отказывалась прекращать пьянку и получила удар ножом
Улан-удэнка отказывалась прекращать пьянку и получила удар ножом
Происшествия, 26.05.2022
Конфликт произошёл, когда мужчина попытался спрятать алкоголь от возлюбленной
В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
Происшествия, 26.05.2022
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^