В Тункинском нацпарке в Бурятии потушили четыре лесных пожара





пожар в Прибайкальском районе



Всего с огнём сражались 371 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано 72 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, в том числе на особо охраняемой природной территории, составила 93,9 га.



Девять лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском, Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах и Тункинском нацпарке ликвидированы. Ещё один лесной пожар в Окинском районе локализован.



На утро 27 мая продолжается тушение лесного пожара в Еравнинском районе на площади 30 га. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Окинском районе на площади 10 га.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.







В Бурятии за минувшие сутки проводились работы по тушению 11 лесных пожаров. Девять из них возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, остальные - из-за сухой грозы и линейных объектов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Сразу четыре лесных пожара произошли на особо охраняемой природной территории – в Тункинском национальном парке. Общая площадь пожаров превысила 11 га. Виновниками во всех случаях стали люди.Кроме этого, тушили ещё семь лесных пожаров в Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Окинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.