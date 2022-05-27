В Улан-Удэ на пожаре горели три автомобиля и мотоцикл

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На тушение огня потребовалось менее получаса



Ночью 26 мая произошёл пожар в двух гаражах по улице Республиканская в городе Улан-Удэ. К месту пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Бурятии.



На момент прибытия первого подразделения гаражи горели изнутри. Известно, что в момент пожара в гараже находилось три автомобиля и мотоцикл.



Менее получаса потребовалось пожарным для ликвидации горения.



В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены автомобили и мотоцикл.



Огонь тушили 17 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.



Основной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



