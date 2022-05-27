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В Улан-Удэ на пожаре горели три автомобиля и мотоцикл

В Улан-Удэ на пожаре горели три автомобиля и мотоцикл
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На тушение огня потребовалось менее получаса

Ночью 26 мая произошёл пожар в двух гаражах по улице Республиканская в городе Улан-Удэ. К месту пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Бурятии.

На момент прибытия первого подразделения гаражи горели изнутри. Известно, что в момент пожара в гараже находилось три автомобиля и мотоцикл.

Менее получаса потребовалось пожарным для ликвидации горения.

В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены автомобили и мотоцикл.

Огонь тушили 17 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.

Основной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

пожар

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