На тушение огня потребовалось менее получаса
Ночью 26 мая произошёл пожар в двух гаражах по улице Республиканская в городе Улан-Удэ. К месту пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Бурятии.
На момент прибытия первого подразделения гаражи горели изнутри. Известно, что в момент пожара в гараже находилось три автомобиля и мотоцикл.
Менее получаса потребовалось пожарным для ликвидации горения.
В результате пожара гаражи выгорели изнутри, огнём полностью уничтожены автомобили и мотоцикл.
Огонь тушили 17 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.
Основной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре горели три автомобиля и мотоцикл
Происшествия, Фото:
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