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В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала

В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На заднем сидении легковушки не было ремней безопасности

25 мая в Ангарске произошло ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир. На трассе столкнулись машина «ВАЗ 21093» и самосвал Howo ZZ3327.

- Предварительно полицейскими установлено, что 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21093», при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении самосвалу «Howo ZZ3327» и совершил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


В результате ДТП с серьёзными травмами пассажиры отечественного автомобиля были доставлены в больницу. Вскоре 14-летний подросток скончался.

Выяснилось, что оба молодых человека были не пристёгнуты ремнями безопасности, так как на заднем пассажирском сидении машины они попросту не предусмотрены. 
ДТП смерть

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