В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала

На заднем сидении легковушки не было ремней безопасности
25 мая в Ангарске произошло ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир. На трассе столкнулись машина «ВАЗ 21093» и самосвал Howo ZZ3327.
- Предварительно полицейскими установлено, что 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21093», при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении самосвалу «Howo ZZ3327» и совершил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП с серьёзными травмами пассажиры отечественного автомобиля были доставлены в больницу. Вскоре 14-летний подросток скончался.
Выяснилось, что оба молодых человека были не пристёгнуты ремнями безопасности, так как на заднем пассажирском сидении машины они попросту не предусмотрены.
На заднем сидении легковушки не было ремней безопасности
Специалисты показали, как быстро огонь с сухой травы переходит на деревянный забор
Они выплачивали завышенную премию своим сотрудникам, потом забирали деньги себе
Проверку по крупному пожару в СНТ «Лето» начали следователи
Свой дорогой телефон владелица потеряла ночью на улице
Женщину привлекли к административной ответственности
Конфликт произошёл, когда мужчина попытался спрятать алкоголь от возлюбленной
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру
Легковушка столкнулась с грузовиком
Малышку санавиацией доставили из района в Улан-Удэ
Автомобиль сбил ребёнка, возвращавшегося из школы
Во время тушения пожара из СНТ эвакуировали пять человек
Огонь перешёл на четыре дачных дома и на ферму
Мать находится в изоляторе временного содержания
Пожар произошёл в Багдарине