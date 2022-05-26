В Ангарске 14-летний подросток погиб при столкновении «ВАЗа» и самосвала





25 мая в Ангарске произошло ДТП, в котором погиб 14-летний пассажир. На трассе столкнулись машина «ВАЗ 21093» и самосвал Howo ZZ3327.- Предварительно полицейскими установлено, что 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 21093», при выезде на дорогу с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении самосвалу «Howo ZZ3327» и совершил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП с серьёзными травмами пассажиры отечественного автомобиля были доставлены в больницу. Вскоре 14-летний подросток скончался.Выяснилось, что оба молодых человека были не пристёгнуты ремнями безопасности, так как на заднем пассажирском сидении машины они попросту не предусмотрены.