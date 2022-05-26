Улан-удэнец нашёл по звуку будильника телефон и прикарманил его

Свой дорогой телефон владелица потеряла ночью на улице



23 мая 25-летняя жительница Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о пропаже сотового телефона стоимостью около 56 тысяч рублей.



Накануне ночью девушка шла домой после затянувшегося застолья. В какой-то момент её телефон выпал из кармана.



Ранним утром 47-летний улан-удэнец шёл по улице и услышал сигнал сработавшего будильника. Мужчина подобрал телефон и не удержался от соблазна.



В чехле он обнаружил банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Обрадовавшись такой добыче, мужчина принялся тратить деньги в различных магазинах.



- В ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Мужчина неоднократно судим за имущественные преступления и в настоящее время условно осужден за одно из них, нигде не работает. Мобильник изъят и передан законной владелице, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На мужчину возбудили уголовное дело о кражах. По решению суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.





