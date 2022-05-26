Свой дорогой телефон владелица потеряла ночью на улице
23 мая 25-летняя жительница Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о пропаже сотового телефона стоимостью около 56 тысяч рублей.
Накануне ночью девушка шла домой после затянувшегося застолья. В какой-то момент её телефон выпал из кармана.
Ранним утром 47-летний улан-удэнец шёл по улице и услышал сигнал сработавшего будильника. Мужчина подобрал телефон и не удержался от соблазна.
В чехле он обнаружил банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Обрадовавшись такой добыче, мужчина принялся тратить деньги в различных магазинах.
- В ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Мужчина неоднократно судим за имущественные преступления и в настоящее время условно осужден за одно из них, нигде не работает. Мобильник изъят и передан законной владелице, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На мужчину возбудили уголовное дело о кражах. По решению суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.
Улан-удэнец нашёл по звуку будильника телефон и прикарманил его
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру
Легковушка столкнулась с грузовиком
Малышку санавиацией доставили из района в Улан-Удэ
Автомобиль сбил ребёнка, возвращавшегося из школы
Во время тушения пожара из СНТ эвакуировали пять человек
Огонь перешёл на четыре дачных дома и на ферму
Проходит первый этап операции «Быт»
Мать находится в изоляторе временного содержания
Пожар произошёл в Багдарине
Один из них сломал ключицу
Своим поступком мужчина добавил себе срок
В гибели рабочего обвиняется механизатор, нарушивший правила безопасности
Мужчина хладнокровно стоял и смотрел, как его бывшая сожительница и дети не могут выбраться из запертого горящего дома
На хищениях попалась экс-начальница централизованной бухгалтерии районного управления образования
Восьмилетний мальчик утонул на Селенге