В Бурятии оштрафовали торговку самогоном

Женщину привлекли к административной ответственности



Хоринский районный суд Бурятии вынес решение в отношении женщины, торговавшей самогоном.



В судебном заседании сельчанка признала вину и раскаялась в содеянном.



- За незаконную продажу самогона гражданка признана виновной по ст. 14.2 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе райсуда.



Постановление не вступило в законную силу.

