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В Бурятии оштрафовали торговку самогоном

В Бурятии оштрафовали торговку самогоном
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину привлекли к административной ответственности

Хоринский районный суд Бурятии вынес решение в отношении женщины, торговавшей самогоном.

В судебном заседании сельчанка признала вину и раскаялась в содеянном.

- За незаконную продажу самогона гражданка признана виновной по ст. 14.2 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Постановление не вступило в законную силу. 
штраф алкоголь

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