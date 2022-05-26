Женщину привлекли к административной ответственности
Хоринский районный суд Бурятии вынес решение в отношении женщины, торговавшей самогоном.
В судебном заседании сельчанка признала вину и раскаялась в содеянном.
- За незаконную продажу самогона гражданка признана виновной по ст. 14.2 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Постановление не вступило в законную силу.
В Бурятии оштрафовали торговку самогоном
Происшествия, Фото:
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