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В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки

В Бурятии члены ОПГ наркосбытчиков получили длительные сроки
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Сообщество, которое организовали улан-удэнцы, имело чёткую иерархию и структуру

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговоры трём участникам организованного преступного сообщества, распространявшего синтетические и растительные наркотики через закладки.

Как сообщал «Байкал-Daily», транспортные полицейские задержали наркосбытчиков в Улан-Удэ летом 2021 года. Группа состояла из четырёх жителей Бурятии и одного южносахалинца. Орудовали они с августа 2020-го по сентябрь 2021 года. При этом наркодилеры распространяли наркотики не только в Бурятии, но и далеко за её пределами – в Иркутской, Амурской, Сахалинской областях, Якутии, Камчатском крае и в Москве.

- Сообщество имело чёткую иерархию и структуру, роли участников были точно определены. Так, «получатель» по указанию «организатора» либо другого лица, в том числе, «заместителя организатора» получал либо организовывал через иных лиц приём от «отправителя» посылки с наркотиками. Полученный товар расфасовывал на дозы и размещал в тайники. После чего информировал «организатора» о координатах закладок для передачи их «курьерам» для дальнейшего незаконного сбыта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

При задержании преступников из незаконного оборота было изъято более 10 кг мефедрона, более 8 кг гашиша, 0,5 кг марихуаны, около 400 гр кокаина.


Пока перед судом предстали трое задержанных. Они признаны виновными по статьям «Участие в преступном сообществе», «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупных размерах» и «Хранение и приобретение наркотических средств в особо крупных размерах».

Суд приговорил мужчину, который был заместителем организатора, к восьми годам лишения свободы. «Получатели» получили по 7 и 5,8 лет в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении ещё двоих участников, выполнявших роль «получателей», находится на рассмотрении в суде.








наркотики

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