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В Забайкалье дети упали вместе с потолком аварийного дома

В Забайкалье дети упали вместе с потолком аварийного дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них сломал ключицу

Четверо школьников пострадали в посёлке Чернышевск Забайкальского края во время обрушения перекрытия аварийного дома. Сейчас строение пустует.

В 2020 году восьмиквартирный двухэтажный дом 1939 года постройки по улице Стадионная, 7 в посёлке Чернышевск был признан аварийным и подлежащим сносу. В феврале 2022 года жильцов расселили.

В прокуратуре Забайкальского края рассказали, что внутренние помещения дома находятся в полуразобранном состоянии, полы частично разрушены и покрыты мусором. Перила на лестничных пролётах частично отсутствуют. Кирпичную печную конструкцию растаскивают жители посёлка. Ограждения по периметру не было, а значит в разрушенный дом мог пробраться кто угодно

22 мая пятеро маленьких детей залезли на чердак дома. Четверо из них рухнули вместе с потолком.

- В здании обрушилась часть потолочного перекрытия, в результате чего двое семилетних мальчиков и один мальчик 11-летнего возраста получили различные травмы, - сообщает Следственный комитет РФ.

Один из детей сломал ключицу. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия выехал прокурор Чернышевского района Андрей Юшин. Он также посетил в больнице пострадавших для выяснения обстоятельств и полноты оказания медицинской помощи.

- По результатам проверки прокуратура внесла в администрацию поселения представление и потребовала устранить выявленные нарушения, а также привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».  
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