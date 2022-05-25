Своим поступком мужчина добавил себе срок
В Краснокаменске в Забайкальском крае осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 10, накинул себе срок, сломав глушилку сотовой связи.
Мужчину отправили в колонию за разбой, кражи и угон. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. 24 июня 2021 года, находясь в отряде строгих условий отбывания наказания колонии, осуждённый несколько раз прыгнул на GSM-подавителе сотовой связи. Тем самым он вывел его из строя.
Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.
- Суд признал мужчину виновным и с учётом предыдущего приговора назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В Забайкалье осуждённый сломал глушилку сотовой связи в колонии
Происшествия, Фото:
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