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В Забайкалье осуждённый сломал глушилку сотовой связи в колонии

В Забайкалье осуждённый сломал глушилку сотовой связи в колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Своим поступком мужчина добавил себе срок

В Краснокаменске в Забайкальском крае осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 10, накинул себе срок, сломав глушилку сотовой связи.

Мужчину отправили в колонию за разбой, кражи и угон. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. 24 июня 2021 года, находясь в отряде строгих условий отбывания наказания колонии, осуждённый несколько раз прыгнул на GSM-подавителе сотовой связи. Тем самым он вывел его из строя.

Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

- Суд признал мужчину виновным и с учётом предыдущего приговора назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
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