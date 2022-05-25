В Забайкалье осуждённый сломал глушилку сотовой связи в колонии

Своим поступком мужчина добавил себе срок



В Краснокаменске в Забайкальском крае осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 10, накинул себе срок, сломав глушилку сотовой связи.



Мужчину отправили в колонию за разбой, кражи и угон. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. 24 июня 2021 года, находясь в отряде строгих условий отбывания наказания колонии, осуждённый несколько раз прыгнул на GSM-подавителе сотовой связи. Тем самым он вывел его из строя.



Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.



- Суд признал мужчину виновным и с учётом предыдущего приговора назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 4 месяца в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор суда не вступил в законную силу.

