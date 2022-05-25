Восьмилетний мальчик утонул на Селенге
Утром 25 мая спасатели выехали в село Ильинка Прибайкальского района Бурятии для повторного поиска восьмилетнего мальчика, утонувшего в Селенге ещё в апреле.
Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнок погиб 15 апреля. Вместе с другом мальчик пришёл на берег реки, чтобы поиграть. В какой-то момент он упал в воду, его друг кричал и звал на помощь, но никого рядом не было.
Сильно испугавшись произошедшего, мальчик убежал домой. О том, что его друг утонул, он рассказал взрослым только на следующее утро, когда уже вовсю шли поиски не вернувшегося домой ребёнка.
К сожалению, тело мальчика так и не нашли. Поиски осложнялись тем, что в те дни шёл ледостав, и водолазы не могли работать из-за ледового затора.
Сейчас поисками занимаются два сотрудника Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, задействовано две единицы техники.
В Бурятии возобновили поиски утонувшего в апреле ребёнка
Происшествия, Фото:
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