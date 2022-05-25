Улан-удэнец, уходя из гостей, украл куртку

Вор совсем недавно попался на другой краже



Утром 24 мая в полицию Октябрьского района обратился 30-летний житель Улан-Удэ. Из его дома украли куртку стоимостью 17 тысяч рублей.



В ходе разбирательства выяснилось, что накануне к брату мужчины приходила компания, которая коротала время за распитием алкоголя. Среди гостей был 31-летний мужчина, который ранее был не знаком с хозяевами квартиры.



Сам потерпевший в застолье не участвовал и лёг спать. Уже за полночь, когда гости засобирались домой, тот самый гость прихватил с собой приглянувшуюся куртку.



- Сотрудники уголовного розыска установил, что преступление совершил 31-летний уроженец Кяхтинского района, ныне проживающий в Октябрьском района. В настоящее время мужчина нигде не работает, перебиваясь случайными заработками. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Куртка была изъята и передана законному владельцу.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



