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Улан-удэнец, уходя из гостей, украл куртку

Улан-удэнец, уходя из гостей, украл куртку
Происшествия,  Фото:pexels.com
Вор совсем недавно попался на другой краже

Утром 24 мая в полицию Октябрьского района обратился 30-летний житель Улан-Удэ. Из его дома украли куртку стоимостью 17 тысяч рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне к брату мужчины приходила компания, которая коротала время за распитием алкоголя. Среди гостей был 31-летний мужчина, который ранее был не знаком с хозяевами квартиры.

Сам потерпевший в застолье не участвовал и лёг спать. Уже за полночь, когда гости засобирались домой, тот самый гость прихватил с собой приглянувшуюся куртку.

- Сотрудники уголовного розыска установил, что преступление совершил 31-летний уроженец Кяхтинского района, ныне проживающий в Октябрьском района. В настоящее время мужчина нигде не работает, перебиваясь случайными заработками. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Куртка была изъята и передана законному владельцу.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

кража

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