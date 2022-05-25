Вор совсем недавно попался на другой краже
Утром 24 мая в полицию Октябрьского района обратился 30-летний житель Улан-Удэ. Из его дома украли куртку стоимостью 17 тысяч рублей.
В ходе разбирательства выяснилось, что накануне к брату мужчины приходила компания, которая коротала время за распитием алкоголя. Среди гостей был 31-летний мужчина, который ранее был не знаком с хозяевами квартиры.
Сам потерпевший в застолье не участвовал и лёг спать. Уже за полночь, когда гости засобирались домой, тот самый гость прихватил с собой приглянувшуюся куртку.
- Сотрудники уголовного розыска установил, что преступление совершил 31-летний уроженец Кяхтинского района, ныне проживающий в Октябрьском района. В настоящее время мужчина нигде не работает, перебиваясь случайными заработками. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако преследование было прекращено в связи с деятельным раскаянием, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Куртка была изъята и передана законному владельцу.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Улан-удэнец, уходя из гостей, украл куртку
Происшествия, Фото:
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