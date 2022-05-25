Устроивший резню иркутянин рассказал о расправе

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 22 мая в посёлке Маркова под Иркутском в гаражном кооперативе мужчина убил одного человека и ранил ещё троих во время распития спиртного. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц». В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области раскрыли некоторые подробности случившегося.
По версии следствия, пятеро мужчин распивали спиртное в гаражном кооперативе № 169 в рабочего посёлка Маркова. Позже они поругались с двумя мужчинами, которые стояли на балконе жилого дома, расположенного напротив гаражей. Мужчины спустились на улицу и продолжили выяснять отношения. Конфликт и перерос в поножовщину.
В результате инцидента 33-летний мужчина скончался на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений живота. Трое его приятелей были доставлены в больницу с аналогичными травмами.
- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК и сотрудников полиции. При содействии подразделения спецназа МВД подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Задержанный оказался 33-летний житель Иркутска. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
- Насколько помню, вот так опустил голову, нанёс удар одному. Там кто-то сзади начал говорить: «Осторожно, у него нож». Тот пытался вытащить или что, и я пошёл дальше с этим ножом, - рассказал на допросе задержанный.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.