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Устроивший резню иркутянин рассказал о расправе

Устроивший резню иркутянин рассказал о расправе
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Решается вопрос о заключении задержанного под стражу

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 22 мая в посёлке Маркова под Иркутском в гаражном кооперативе мужчина убил одного человека и ранил ещё троих во время распития спиртного. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц». В пресс-службе СУ СКР по Иркутской области раскрыли некоторые подробности случившегося. 

По версии следствия, пятеро мужчин распивали спиртное в гаражном кооперативе № 169 в рабочего посёлка Маркова. Позже они поругались с двумя мужчинами, которые стояли на балконе жилого дома, расположенного напротив гаражей. Мужчины спустились на улицу и продолжили выяснять отношения. Конфликт и перерос в поножовщину.

В результате инцидента 33-летний мужчина скончался на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений живота. Трое его приятелей были доставлены в больницу с аналогичными травмами.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК и сотрудников полиции. При содействии подразделения спецназа МВД подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Задержанный оказался 33-летний житель Иркутска. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Насколько помню, вот так опустил голову, нанёс удар одному. Там кто-то сзади начал говорить: «Осторожно, у него нож». Тот пытался вытащить или что, и я пошёл дальше с этим ножом, - рассказал на допросе задержанный.

 
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.


убийство

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