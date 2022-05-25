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25 мая

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В Улан-Удэ появилось видео с места крупного пожара

В Улан-Удэ появилось видео с места крупного пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Многоквартирный деревянный дом тушили два часа

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 24 мая на улице Пищевая в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. Там дотла сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. К счастью, сейчас в доме никто не живёт, жильцы были ранее расселены.

- На момент прибытия первых подразделений пожарных дом был охвачен огнём. Существовала угроза перехода огня на расположенные рядом жилые дома. Ситуацию осложнял ветер, часто меняющий направление, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. Пожарные применяли автолестницу АЛ-50 и автоколенчатый подъёмник АКП-32.

 
Всего в тушении участвовали 39 пожарных и 13 единиц техники. Сотрудники «Водоканала» помогали с подвозом воды.

На локализацию очага потребовалось полтора часа, ещё около получаса ушло на его ликвидацию.



В результате пожара здание выгорело изнутри на площади 1200 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.

Пострадавших нет.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии. 




пожар

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