 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

В Братске подросток разгромил спортивный комплекс

В Братске подросток разгромил спортивный комплекс
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Всё случилось из-за треснувшей балки

Жительница Братска обратилась в полицию из-за того, что сломали спортивный комплекс во дворе дома №9 по улице Градостроителей.

 
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность причастного к порче муниципального имущества. Им оказался 14-летний подросток.

По словам юноши, одна из балок деревянной конструкции треснула под его весом, отчего он испугался и решил доломать спортивный снаряд.

Подросток принёс извинения за своё поведение и пообещал впредь не повторять подобных проступков.
 
- По данному факту продолжается проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
 
Ущерб, причинённый в результате действий мальчика, устанавливается.




вандализм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Братске подросток разгромил спортивный комплекс
В Братске подросток разгромил спортивный комплекс
Происшествия, 25.05.2022
Всё случилось из-за треснувшей балки  
В Бурятии возбудили ещё одно дело о контрабанде леса
В Бурятии возбудили ещё одно дело о контрабанде леса
Происшествия, 25.05.2022
За границу незаконно вывезли древесину на 27 млн рублей
В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в автомобиль
В Улан-Удэ мотоциклист без прав врезался в автомобиль
Происшествия, 25.05.2022
Авария произошла, когда мотоциклист пошёл на обгон
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 25.05.2022
Движение трамваев временно было изменено 
В Улан-Удэ сгорел нежилой барак
В Улан-Удэ сгорел нежилой барак
Происшествия, 25.05.2022
Пожар тушили более 50-ти человек 
Улан-удэнец украл у работодателя полмиллиона рублей
Улан-удэнец украл у работодателя полмиллиона рублей
Происшествия, 25.05.2022
Рецидивиста на пять лет отправили в колонию 
В Бурятии взяли под контроль ситуацию с горящими торфяниками
В Бурятии взяли под контроль ситуацию с горящими торфяниками
Происшествия, 24.05.2022
Местные власти пообещали незамедлительно приступить к тушению
В Улан-Удэ бабушка скончалась в больнице после ДТП с лесовозом
В Улан-Удэ бабушка скончалась в больнице после ДТП с лесовозом
Происшествия, 24.05.2022
«Тойота Камри Грация» и лесовоз столкнулись этим утром
Улан-удэнец до полусмерти избил мужчину молотком и вытолкал за дверь
Улан-удэнец до полусмерти избил мужчину молотком и вытолкал за дверь
Происшествия, 24.05.2022
Еле живого мужчину нашла в подъезде его супруга
На Украине погиб доброволец из Бурятии
На Украине погиб доброволец из Бурятии
Происшествия, 24.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Вадим Сутурин за плечами имел опыт участия в чеченской военной кампании
В Иркутской области пьяный парень за ночь угнал две машины и разбил их
Происшествия, 24.05.2022
В обоих случаях у машин были ключи в замке зажигания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^