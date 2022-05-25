В Братске подросток разгромил спортивный комплекс

Всё случилось из-за треснувшей балки
Жительница Братска обратилась в полицию из-за того, что сломали спортивный комплекс во дворе дома №9 по улице Градостроителей.
Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность причастного к порче муниципального имущества. Им оказался 14-летний подросток.
По словам юноши, одна из балок деревянной конструкции треснула под его весом, отчего он испугался и решил доломать спортивный снаряд.
Подросток принёс извинения за своё поведение и пообещал впредь не повторять подобных проступков.
- По данному факту продолжается проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ущерб, причинённый в результате действий мальчика, устанавливается.
Всё случилось из-за треснувшей балки
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