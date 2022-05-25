Движение трамваем временно было изменено
Накануне, 24 мая, в 12:45 в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, который следовал по маршруту № 2. Фотография сошедшего с рельсов трамвая появилась в паблике «Аноним 03».
С остановки «площадь Комсомольская» до остановки «ТЦ Сагаан Морин» было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8. Изменения коснулись движения с Элеватора через Новый мост на круговую развязку «20а квартал» в обе стороны.
Движение трамвае осуществлялось по изменённому маршруту.
В 14:12 открыто движение в одну сторону с Элеватора на Новый мост, в 14:40 открыто движение с Нового моста в сторону Элеватора, сообщается в оперативной сводке по городу.
Пожар тушили более 50-и человек
Местные власти пообещали незамедлительно приступить к тушению
Подозреваемый в убийстве задержан
«Тойота Камри Грация» и лесовоз столкнулись этим утром
За сутки самолёт Бе-200 выполнил 17 сливов воды
Еле живого мужчину нашла в подъезде его супруга
Погибший в ходе спецоперации Вадим Сутурин за плечами имел опыт участия в чеченской военной кампании
В обоих случаях у машин были ключи в замке зажигания
ЧП произошло в ограде частного дома
На поджог мужчина пошёл, так как был пьян
Провисшие электропровода находились близко к земле
Юный угонщик смог открыть дверь автомобиля, просто дёрнув её
Поджигатели спалили дом, чтобы он никому не достался
Эксгибиционист поджидает детей у школы и детского сада
Ущерб от действий экс-начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов составил 2,7 млн