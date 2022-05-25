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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Движение трамваем временно было изменено

Накануне, 24 мая, в 12:45 в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай, который следовал по маршруту № 2. Фотография сошедшего с рельсов трамвая появилась в паблике «Аноним 03».

С остановки «площадь Комсомольская» до остановки «ТЦ Сагаан Морин» было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8. Изменения коснулись движения с Элеватора через Новый мост на круговую развязку «20а квартал» в обе стороны.

Движение трамвае осуществлялось по изменённому маршруту. 

В 14:12 открыто движение в одну сторону с Элеватора на Новый мост, в 14:40 открыто движение с Нового моста в сторону Элеватора, сообщается в оперативной сводке по городу. 
сход с рельсов трамвай

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