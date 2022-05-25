В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай



Движение трамвае осуществлялось по изменённому маршруту.

В 14:12 открыто движение в одну сторону с Элеватора на Новый мост, в 14:40 открыто движение с Нового моста в сторону Элеватора, сообщается в оперативной сводке по городу.

Движение трамвае осуществлялось по изменённому маршруту.

С остановки «площадь Комсомольская» до остановки «ТЦ Сагаан Морин» было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 7, 8. Изменения коснулись движения с Элеватора через Новый мост на круговую развязку «20а квартал» в обе стороны.