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В Улан-Удэ сгорел нежилой барак

В Улан-Удэ сгорел нежилой барак
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар тушили более 50-ти человек

Вчера, 24 мая, около девяти часов вечера на улице Пищевая в Улан-Удэ загорелся деревянный двухэтажный нежилой дом.

На момент прибытия пожарных здание размером 30х40 было полностью объято огнём. Тушение осложняло меняющееся направление ветра.

На тушении работал 51 пожарный, было задействованы четыре ствола и 14 единиц техники. В 22:11 на место происшествия направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Бурятии.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В 23:20 открытое горение было ликвидировано на площади 1200 квадратных метров.

Информация уточняется, сообщает ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар

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