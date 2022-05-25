Рецидивиста на пять лет отправили в колонию
26-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже.
Установлено, что горожанин в период отбывания условного наказания вновь совершил преступление. Мужчина украл 510 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя, у которого ранее работал на базе «Стройтерминал».
- Судом с учётом отмены условного осуждения по предыдущему приговору назначено виновному наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. Исковые требования потерпевшей о взыскании с осуждённого причинённого материального ущерба судом удовлетворены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнец украл у работодателя полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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