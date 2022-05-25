 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

Улан-удэнец украл у работодателя полмиллиона рублей

Улан-удэнец украл у работодателя полмиллиона рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Рецидивиста на пять лет отправили в колонию

26-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже.

Установлено, что горожанин в период отбывания условного наказания вновь совершил преступление. Мужчина украл 510 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя, у которого ранее работал на базе «Стройтерминал».

- Судом с учётом отмены условного осуждения по предыдущему приговору назначено виновному наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. Исковые требования потерпевшей о взыскании с осуждённого причинённого материального ущерба судом удовлетворены, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
кража суд приговор прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорел нежилой барак
В Улан-Удэ сгорел нежилой барак
Происшествия, 25.05.2022
Пожар тушили более 50-и человек 
В Бурятии взяли под контроль ситуацию с горящими торфяниками
В Бурятии взяли под контроль ситуацию с горящими торфяниками
Происшествия, 24.05.2022
Местные власти пообещали незамедлительно приступить к тушению
В Улан-Удэ бабушка скончалась в больнице после ДТП с лесовозом
В Улан-Удэ бабушка скончалась в больнице после ДТП с лесовозом
Происшествия, 24.05.2022
«Тойота Камри Грация» и лесовоз столкнулись этим утром
Улан-удэнец до полусмерти избил мужчину молотком и вытолкал за дверь
Улан-удэнец до полусмерти избил мужчину молотком и вытолкал за дверь
Происшествия, 24.05.2022
Еле живого мужчину нашла в подъезде его супруга
На Украине погиб доброволец из Бурятии
На Украине погиб доброволец из Бурятии
Происшествия, 24.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Вадим Сутурин за плечами имел опыт участия в чеченской военной кампании
В Иркутской области пьяный парень за ночь угнал две машины и разбил их
Происшествия, 24.05.2022
В обоих случаях у машин были ключи в замке зажигания
Житель Бурятии спалил дом бывшей сожительницы
Житель Бурятии спалил дом бывшей сожительницы
Происшествия, 24.05.2022
На поджог мужчина пошёл, так как был пьян
В Забайкалье от случайного прикосновения к проводу погиб подросток
В Забайкалье от случайного прикосновения к проводу погиб подросток
Происшествия, 24.05.2022
Провисшие электропровода находились близко к земле  
Подросток угнал «Жигули», чтобы покататься по ночному Улан-Удэ
Подросток угнал «Жигули», чтобы покататься по ночному Улан-Удэ
Происшествия, 24.05.2022
Юный угонщик смог открыть дверь автомобиля, просто дёрнув её
В Иркутске Покемон и его друзья сожгли дом и автомобиль
В Иркутске Покемон и его друзья сожгли дом и автомобиль
Происшествия, 24.05.2022
Поджигатели спалили дом, чтобы он никому не достался
В Улан-Удэ эксгибиционист оголяется перед детьми
В Улан-Удэ эксгибиционист оголяется перед детьми
Происшествия, 24.05.2022
Эксгибиционист поджидает детей у школы и детского сада
Виновный по делу о тонком асфальте на вокзале Улан-Удэ легко отделался
Виновный по делу о тонком асфальте на вокзале Улан-Удэ легко отделался
Происшествия, 24.05.2022
Ущерб от действий экс-начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов составил 2,7 млн

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^