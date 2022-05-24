Подозреваемый в убийстве задержан
В посёлке Маркова под Иркутском мужчина устроил резню в гаражном товариществе. Один человек, трое пострадали.
Подозреваемого задержали оперативники МУ МВД России «Иркутское» совместно с сотрудниками управления уголовного розыска.
- Ночью 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из гаражных товариществ неизвестный нанес ножевые ранения нескольким гражданам. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, а также трёх пострадавших с травмами различной степени тяжести, которые были госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Оперативники установили, что на территории ГСК в рабочем посёлке Маркова между двумя компаниями произошёл бытовой конфликт. В ходе ссоры из мужчин нанес оппонентам ножевые ранения. Подозреваемым оказался проживающий в том же районе 33-летний ранее судимый местный житель.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о покушении на убийство.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Под Иркутском мужчина устроил резню в гаражном товариществе
Происшествия, Фото:
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