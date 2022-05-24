На Украине погиб доброволец из Бурятии

Погибший в ходе спецоперации Вадим Сутурин за плечами имел опыт участия в чеченской военной кампании



В ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний уроженец Бурятии Сутурин Вадим Александрович. Он отправился на спецоперацию добровольцем. Погиб при миномётном обстреле.



Вадим Александрович родился 5 июля 1976 года в городе Гусиноозёрск. Помогал по хозяйству, любил мастерить поделки, чинить различные приборы.



В 1993 году окончил среднюю школу № 4. Сразу после школы начал трудиться, помогать семье.



В 1994-1996 годах проходил срочную службу в пограничных войсках, на границе с Монголией. После армии пробовал себя в разных профессиях и сферах.



В 2000 году участвовал в борьбе против банд террористов в Чечне.



С 2018 по 2022 работал водителем скорой медицинской помощи.



- Любящий отец троих детей не мог спокойно смотреть на события в соседней братской стране, на гибель наших молодых солдат. В марте 2022 добровольцем отправился на Украину. В мае погиб при миномётном обстреле, - сообщается в группе «Селенга-инфо».



Информация о прощании с героем будет сообщена позже.

