Погибший в ходе спецоперации Вадим Сутурин за плечами имел опыт участия в чеченской военной кампании
В ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний уроженец Бурятии Сутурин Вадим Александрович. Он отправился на спецоперацию добровольцем. Погиб при миномётном обстреле.
Вадим Александрович родился 5 июля 1976 года в городе Гусиноозёрск. Помогал по хозяйству, любил мастерить поделки, чинить различные приборы.
В 1993 году окончил среднюю школу № 4. Сразу после школы начал трудиться, помогать семье.
В 1994-1996 годах проходил срочную службу в пограничных войсках, на границе с Монголией. После армии пробовал себя в разных профессиях и сферах.
В 2000 году участвовал в борьбе против банд террористов в Чечне.
С 2018 по 2022 работал водителем скорой медицинской помощи.
- Любящий отец троих детей не мог спокойно смотреть на события в соседней братской стране, на гибель наших молодых солдат. В марте 2022 добровольцем отправился на Украину. В мае погиб при миномётном обстреле, - сообщается в группе «Селенга-инфо».
Информация о прощании с героем будет сообщена позже.
На Украине погиб доброволец из Бурятии
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