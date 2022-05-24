В Иркутской области пьяный парень за ночь угнал две машины и разбил их

В обоих случаях у машин были ключи в замке зажигания



В селе Бажир Заларинского района Иркутской области пьяный юноша угнал две «Тойоты». На одной он перевернулся в кювете, а на другой врезался в упавшее дерево, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС.



Первое происшествие произошло в 3 часа ночи. В полицию поступило заявление от жителя села о том, что из его гаража угнали автомобиль «Тойота Королла». Машину в перевёрнутом видео он обнаружил на обочине.



На место выехали полицейские. Вскоре неподалёку от места аварии сотрудники ГИБДД обнаружили подозрительный автомобиль, двигавшийся с открытым багажником и плохо закреплённым госномером. Водитель легковушки, заметив полицейских, увеличил скорость и пытался скрыться от них.



Угонщик не подчинялся требованиям полиции остановиться и свернул на поле. Затем въехал в кусты, врезавшись в упавшее дерево. Нарушителя задержали.



За рулём оказался 21-летний неоднократно судимый местный житель. Молодой человек был под алкоголем, а водительское удостоверение у него отсутствовали. Употребление алкоголя юноша отрицать не стал.



- Просто хотел покататься. Зашёл в гараж, вижу ключи в машине, завёлся и поехал. Потом перевернул её на крышу. В другом гараже была палка, я пнул её и ворота открылись. Захожу, смотрю – там другая машина стоит. Открываю её, и вижу опять ключи в зажигании. Ну я завёл и поехал, - рассказал угонщик на допросе.



Позже выяснилось, что в эту ночь он угнал две иномарки, которые находились в гаражах с ключами в замке зажигания.



- Первый автомобиль «Тойота Королла» он выгнал с гаража, повредив ворота задним ходом. В последующем он не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Уходя с места аварии он зашёл в другой гараж, подпёртый палкой. Оттуда он выехал на машине «Тойота Спринтер», владелец которого также оставил ключи в замке зажигания, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Задержанный по решению суда помещён под стражу. Также на него составили пять административных протоколов за управление машиной в нетрезвом виде, неподчинение требованиям полицейских и другие нарушения.



Полицейские отметили, что он раньше уже привлекался за езду в нетрезвом виде на мопеде и также пытался скрыться от них через поле.



