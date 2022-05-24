В Бурятии ногу пятилетней девочки затянуло в двигатель трактора

Вечером 22 мая в Закаменском районе Бурятии произошло ЧП, в результате которого тяжёлую травму получила пятилетняя девочка. Её нога попала в двигатель работающего трактора и застряла там.
Пострадавшую девочку срочно доставили в больницу.
- Вечером 22 мая в полицию Зaкaмeнcкoгo района из медицинского учреждения поступило сообщение o травме ноги девочки 2017 года рождения. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя по недосмотру отца повредила ногу в работающем двигателе трактора, стоящего в ограде дома, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В сентябре 2018 года в Иволгинском районе Бурятии 13-летнему подростку отрубило руку картофелекопалкой. Трагедия случилась, когда семья работала на поле, собирая картошку. Врачи спасли жизнь мальчику, который больше двух недель находился в реанимации. Отсечённую руку сохранили, положив в сумку со льдом, и специалисты смогли пришить её.